Zu schnell in Kurve gefahren

Am Dienstagmittag war eine 43-jährige Autofahrerin von Obervolkach in Richtung Krautheim unterwegs. Kurz nach der Ortsauffahrt geriet die Verkäuferin mit ihrem Ford Fiesta in einer Rechtskurve ins Schleudern. Wegen zu hohen Tempos rutschte das Fahrzeug über die Gegenfahrbahn in die dortige Böschung. Das Auto touchierte dabei ein Verkehrszeichen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2700 Euro.