Zu nah an geparktes Auto gefahren

Am Donnerstagvormittag stieß eine 35-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Moltkestraße in Kitzingen mit ihrem Auto gegen einen anderen Pkw. Sie wollte am Fahrbahnrand einparken und fuhr dabei zu nah an dem am Fahrbahnrand stehenden Seat Ibiza heran. Die Besitzerin des Pkw konnte ausfindig und verständigt werden. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 600 Euro.