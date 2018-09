Zu modern für den Ortskern?

Für einige Diskussionen sorgte im Schwarzacher Gemeinderat der Bauplan zur Erweiterung eines Wohnhauses in Schwarzenau. Dort möchten die Eheleute Jan Pfannes und Katharina Schöll-Pfannes einen Anbau am Haus in der Frankenstraße machen. Soweit so gut, doch der Antrag mit einem eingeschossigen Körper und einem Flachdach weicht in einigen Punkten vom dort bestehenden Bebauungsplan ab. In den Punkten Vollgeschosse, Dachneigung und Baugrenze wären Befreiungen erforderlich. Zudem handelt es sich um einen „klassischen Innenbereich“, wie Bürgermeister Volker Schmitt anführte.

Damit meinte er, dass die Stelle, an der das Gebäude errichtet werden soll, im Gebiet der für Schwarzenau anberaumten Dorferneuerung liege. Der eingeschossige Anbau mit 12,86 Meter Länge und 4,57 Meter Höhe sei laut Verwaltung aufgrund der Maße kein untergeordneter Anbau in Bezug auf das bestehende Wohnhaus. Das Gebäude würde sich „unmittelbar auf das Ortsbild in der Frankenstraße auswirken“, hieß es. Gerade im Hinblick auf die anstehende Dorferneuerung solle auf eine dorfgerechte Gestaltung der Wohngebäude geachtet werden, so die Empfehlung.

Einige der Räte hatten sich das Ganze vor Ort angeschaut. Man könne es vertreten, die Verhältnisse lassen nur schwerlich andere Möglichkeiten zu. Allerdings solle die Fassade zur Straße hin geändert werden, lautete der Tenor. Ein Rat meinte, dass der etwas modern wirkende Anbau ein interessanter Kontrast zum Rest sei, so etwas habe man derzeit in anderen Orten auch. Bürgermeister Schmitt wies darauf hin, dass sich die Gemeinde bei einer Genehmigung einen Präzedenzfall schaffe. „Meiner Meinung nach passt es dort nicht rein. Der Planer soll andere Möglichkeiten aufzeigen“, so Schmitt. Dem stimmten die Räte mit knapper Mehrheit zu.

Außerdem beschloss der Schwarzacher Gemeinderat den Kauf eines GPS-Gerätes für die Feldgeschworenen zum Preis von 16 541 Euro. Damit könne das Suchen der Grenzen leichter und schneller vonstatten gehen, auch der Bauhof werde das Gerät einsetzen, meinte Bürgermeister Schmitt.