Am frühen Montagmorgen kam eine 54-jährige Verkehrsteilnehmerin in der Würzburger Straße in Biebelried mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Die BMW-Fahrerin rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Hierbei stieß das Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen. Die Polizei vermutet als Unfallursache zu hohes Tempo. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5600 Euro.