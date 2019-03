Zu Weihnachten kam das Feuerwehrauto

Über ein nagelneues Mittleres Löschfahrzeug (MLF) freuen sich die Kameraden der Feuerwehr in Possenheim. Am Samstag wurde das neue Einsatzfahrzeug der Floriansjünger von Iphofens Bürgermeister Josef Mend offiziell übergeben und durch Dekan Ivo Huber gesegnet.

Das bisherige Löschfahrzeug 8, mit dem die Feuerwehrler im Iphöfer Stadtteil ihre Einsätze fuhren, hatte seinen Dienst getan: Baujahr 1981, war das im Herbst 2010 als Gebrauchtfahrzeug von der Feuerwehr Nenzenheim übernommene Fahrzeug mittlerweile technisch vollkommen überaltet. Wie Mend erklärte, habe der Stadtrat bereits im Juli 2016 die Anschaffung eines neuen beschlossen. Da die Stadt Dettelbach und die Gemeinde Thüngersheim ebenfalls vor der gleichen Aufgabe standen, wurden vier baugleiche Löschfahrzeuge gemeinsam beauftragt und ein Zuwendungsantrag im August 2016 bei der Regierung von Unterfranken gestellt.

Christian Rieck wurde als externer Dienstleister mit der Ausschreibung betraut, der Auftrag am 31. Juli 2017 im Iphöfer Stadtrat beschlossen. Für das Fahrgestell zeichnet die Firma Magirus verantwortlich, um die Ausrüstung hat sich die Wertheimer Firma Herbach gekümmert. Die Kosten belaufen sich auf 185 000 Euro, von denen die Bezirksregierung 56 650 Euro übernimmt. Die Sammelbeschaffung macht alleine zehn Prozent Rabatt auf den Gesamtpreis aus.

Allerdings mussten sich die Possenheimer in Geduld üben: Wie Kommandant Dietmar Adler erklärte, habe sich der Liefertermin für das Fahrzeug verschoben, und auch der TÜV wollte das Fahrzeug erst einmal nicht abnehmen. Zusatzgewichte mussten her, einer Spurverbreiterung wurde schließlich zugestimmt.

So wurde die Übergabe des neuen MLF zu einem Weihnachtsgeschenk: In der Woche rund um die Feiertage konnten die Kameraden das Fahrzeug endlich abholen. Laut Adler, würden die Feuerwehrdienstleistenden dem neuen Fahrzeug das Prädikat "optisch und praktisch sehr gut" verleihen. Seit es im Feuerwehrhaus in Possenheim sein neues Zuhause gefunden hat, wurden bereits mehrere Übungen absolviert. Und auch bei Einsätzen in Hellmitzheim und Markt Einersheim war es schon im Einsatz.