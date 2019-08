Zu Gast beim Winzer auf der Dettelbacher Kirchweih

Wie jedes Jahr am letzten Wochenende im August, öffneten sich am Freitag wieder die Tore der Dettelbacher Winzerhöfe für die Besucher der Kirchweih. Über vier Tage hinweg lässt es sich durch die malerische, von der Stadtmauer umsäumten Altstadt ohne großes Gedrängel schlendern, und Station machen bei einem der neun teilnehmenden Winzer. Dabei bietet jeder Winzerhof sein eigenes Ambiente. Ob unter schattigen Laubenplätzchen, im schlichten Innenhof, oder innerhalb überdachten Mauerwerks, ob mit oder ohne musikalische Begleitung; hier findet jeder Besucher die Umgebung, die ihm am meisten zusagt. Der musikalische Höhepunkt am Samstag war der Auftritt von Donny Vox im Hof der Weingut/Weinstube Regie. Neben den Schoppen wurden auch fränkische Spezialitäten serviert. Nicht umsonst wurde Dettelbach vom Bayrischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu einem von 100 Genussorten Bayerns gekürt, was nicht zuletzt der Dettelbacher Spezialität, der Muskazine, geschuldet ist, die man sich im Café Kehl, der ältesten Konditorei in Franken, schmecken lassen kann. Wer es am Wochenende nicht nach Dettelbach geschafft hat, kann dies am heutigen Montag noch nachholen.