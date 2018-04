Zu Besuch in der Blue-Box

Schüler der Oberstufe am Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen besuchten das Live-Hörspiel „Nekropolis“ in der Blue-Box des Schauspielhauses Nürnberg. Mit dem Schulabonnement der Opernfahrten konnten kostengünstige Tickets erworben werden, so die Mitteilung. Im Schauspielhaus verfolgten sie ein ungewöhnliches Stück, das hörspielgerecht mit Klängen und Geräuschen begann.