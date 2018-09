Zu Besuch bei den Schildkröten

Große Augen, wache Blicke und ein leises „Oh Nein“ im Hintergrund. Die 36 Ferienpasskinder aus Wiesentheid und acht Kinder aus Volkach besuchten einen Vormittag lang die Landschildkröten-Auffangstation Kitzingen. Viele verschiedenen Geschichten hat die Stationsleitung Sandra Malguth von den Panzerträgern zu berichten: „Das ist Daisy, ihr wurde mit einer Bohrmaschine ein Loch in den Rückenpanzer gebohrt. Das hat ihr ganz bestimmt sehr weh getan, sie konnte sich nicht wehren, kratzen, beißen oder jaulen und sie kann keine Mimik verziehen“. Nach einem kurzen Moment der Fassungslosigkeit und der Empörung sind sich alle einig: Das ist furchtbar und schuld ist der Mensch!

Am Anfang der Führung wurde in einem kurzen Vortrag viel Wissenswertes über Reptilien und Schildkröten berichtet. Die Kinder stellten Fragen, wie „Wie groß werden Schildkröten? Was ist ihr Lieblingsfutter? Wie kannst du so viele Schildkröten auseinander halten?“ Natürlich hatte Sandra Malguth auf jede Frage eine Antwort und versuchte den Kindern auf einfache und verständliche Weise alle nötigen Informationen zu vermitteln.

Malguth fragte in die Runde „Was fressen griechische Landschildkröten eigentlich?“ Oft antworten einige mit dem alten Irrtum: Salat. „Habt ihr denn in Griechenland, in der freien Wildbahn, schon mal einen Salatkopf wachsen sehen? Nein. Schildkröten fressen das, was auf unseren heimischen Wiesen wächst, ausschließlich Wiesenkräuter!“ klärte die Fachfrau die Kinder auf.

Danach folgte ein Rundgang durch die Station und die Kinder lernen viele verschiedene Schildkröten kennen. Der Höhepunkt sind Otto und Liesl, die afrikanischen Spornschildkröten, die bis zu 80 Kilo schwer werden können.

Das Thema, das besonders während der Führung im Fokus stand, ist die artgerechte Haltung von Landschildkröten. „Terrarium, Salat und Schmuseaktionen sind tabu“ erläutert Sandra Malguth, „vielmehr sollten Landschildkröten in einem Freilandgehege mit Schutzhaus und Wärmelampen leben – die Europäer sollten auch Winterstarre halten.“

Zum Schluss gibt es noch eine wichtige Botschaft von Sandra Malguth an die Kinder: „Ich zähle auf euch!“ beendet sie die Ferienpassaktion, „jeder einzelne von euch ist ein Stationshelfer! Falls ihr mal beobachten solltet, dass jemand eine Schildkröte nicht artgerecht hält, wie ihr es hier gelernt habt, könnt ihr berichten, wie man es richtig macht. Das Ziel vom Sondertierheim für Schildkröten liegt darin, Schildkrötenhalter zu animieren, diese besonderen Tiere artgerecht zu halten und das fängt mit den Kleinsten schon an, die vielleicht die Schildkrötenhalter von morgen sind.