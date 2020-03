Zu Besuch: Franken und Castell begeistern Deutsche Weinkönigin

Während ihres zweitägigen Besuchs in Franken machte die Deutsche Weinkönigin Angelina Vogt aus dem Weingebiet Nahe mit ihren Prinzessinnen Julia Böcklen (Württemberg) und Carolin Hillenbrand (Hessische Bergstraße) auch in Iphofen, an der Mainschleife und in Castell Station. Der Abstecher nach Franken ist die fünfte Station im Besuchsprogramm, das die Weinhoheiten in alle 13 deutschen Weinanbaugebiete führen soll. Die Repräsentantinnen möchten die Gebiete und Winzer kennen lernen und sich einen Überblick verschaffen.

Im Fränkischen stand nach den Besuchen in den Weingütern Wirsching in Iphofen, bei Reiner Sauer in Escherndorf und dem Ausflug zur Vogelsburg Castell auf dem Programm. Dort empfing Ferdinand Fürst zu Castell das Trio, das auch von der Fränkischen Weinkönigin Carolin Meyer und Artur Seinmann als Präsident des Weinbauverbands begleitet wurde, im Schloss. Der Fürst stellte kurz sein Weingut, sein Haus, das Unternehmen und den Ort vor.

Das Holz für die Weinfässer wächst in der Umgebung

Tradition spiele dort eine große Rolle, manche Besonderheit habe das Weingut der Domäne, führte auch Weingutsleiter Peter Geil aus. So werden dort die Holzfässer für die Lagerung des Weins aus Eichen hergestellt, die aus den Casteller Wäldern stammen.

Franken, und vor allem Castell, rühmt sich als "Heimat des Silvaners", weil dort einst die ersten Silvanerreben Deutschlands gepflanzt wurden. Der Landstrich, wie auch der Wein, begeisterten die Deutsche Weinkönigin und ihre Begleiterinnen. "Die besten Silvaner, die ich je getrunken habe, waren in den Tagen hier", schwärmte etwa Weinprinzessin Carolin Hillenbrand. Es folgte ein Abstecher ins Fürstliche Archiv, wo die Originalrechnung der Silvaner-Pflanzen aus dem Jahr 1659 als Urkunde aufbewahrt wird.

Am Abend stand das "Winzerduell" auf dem Programm. Zu einem Fünf-Gänge-Menü im Casteller Weinstall wurde eine Weinprobe geboten, die die Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer und Weingutsleiter Geil moderierten. Am Sonntag ging es für die drei Weinhoheiten weiter nach Thüngersheim und in den Raum Würzburg. Zum Abschluss stand nochmals Dettelbach auf dem Besuchsprogramm.