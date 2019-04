Volkach vor 1 Stunde

Zirkus im Hort Volkach

Die Kinder des Hortes im Kloster St. Maria in Volkach haben sichüberlegt ein Zirkusprojekt zu beginnen. Manche Kinderstudierten unter Anleitung von Erzieherin Michelle Teubler verschiedeneZaubertircks ein, andere lernten mit Unterstützung von RalphTheobald wie man jongliert, die dritte Gruppe unter der Leitung vonKarin Zängler hat einen Seiltanz eingeübt, teilt der Hort mit. Die Kinder waren aufgeregt vor der Vorstellung, zu der sie Eltern, Großeltern,Geschwister und auch die Hortinder eingeladen hatten. Als erstes fingen dieSeiltänzerinnen mit ihrem Fantasietanz an. Danach kam der starke Mann undhob ein 1000 Kilogramm schwere Hantel. Anschließend waren die Mäuse derAkrobatikgruppe dran und führten verschiedene Hebungen und Kunststückevor. Die Jonglagekinder jonglierten mit Tüchern und ließen zum Glückkeines fallen. Die Zauberkunststücke bekamen auch viel Applaus. Am Endeder Vorstellung gingen alle Künstler auf die Bühne und verbeugten undbedankten sich beim Publikum.