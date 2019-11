Zigarettenautomat hielt stand

Einen Zigarettenautomaten wollte Unbekannte in der Landstraße in Krautheim öffnen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahlversuch in der Zeit von Samstag, Mitternacht, und Sonntag, 23.55 Uhr. Der oder die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand das Kartenlesegerät an dem Automaten ein, konnten jedoch keine Zigaretten beziehungsweise Geld aus dem Automaten entwenden. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.