Wasserberndorf vor 2 Stunden

Zigarettenautomat aufgebrochen

Im Laufe des Montagabends machten sich bisher unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten, der in der Würzburger Straße in Wasserberndorf aufgestellt war, zu schaffen. Die Polizei vermutet, dass der Automat mit einem Schweißgerät gewaltsam geöffnet wurde. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.