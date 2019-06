"Zielwasser" für die Verlierer

Zufrieden zeigte sich der Schützenmeister der königlich privilegierten Schützengesellschaft Marktbreit, Günther Lannig, bei der Preisverleihung des 41. Kleinkaliber Bürger- und Gästeschießens im Schützenhaus: Der Saal war gut gefüllt und auch die Beteiligung mit 113 Einzelschützen und 21 Mannschaften durchaus erfreulich.

37 Frauen, 69 Männer und sieben Jugendliche hatten sich an den zehn Schießtagen im Schützenhaus eingefunden um 6837 Schuss auf 1720 Scheiben abzugeben und in den verschiedenen Kategorien die besten Schützen aus den Reihen der Bürgerschaft zu ermitteln. Neben Geld- und Sachpreisen gab es dabei auch Pokale zu gewinnen.

Frei nach dem Spruch "Die letzten werden die ersten sein", waren es dann die Mannen vom "Trauben Team", die als erste zur Preisverleihung aufgerufen wurden: Sie hatten beim Mannschaftsschießen den letzten Platz unter den 21 Mannschaften errungen – als Dank gab es eine Runde "Zielwasser" , um im kommenden Jahr vielleicht dann doch den einen oder anderen Platz nach vorne zu klettern.

Beste Mannschaft waren die "MaMa’s" mit Beate, Uwe, Sandra und Wanda Mattigkeit, gefolgt von "BriMa" mit Roland Förster, Tobias Haaf, Matthias Weidinger und Britta Mäder und auf dem dritten Platz "PAMM" mit Michael, Marina, Philipp und Anita Kleinschroth.

Die Meisterscheibe Herren, gleichzeitig die Gewinner des Pokals der Stadt Marktbreit errang Matthias Weidinger. Die Meisterscheibe Damen ging an Beate Mattigkeit, die Meisterscheibe Jugend an Rhonda Weidinger, die Glückscheibe Damen, Herren, Jugend an Marina Kleinschroth, die Glück-Prämie an Beate Mattigkeit. Oskar Schmidmeier gewann die Festscheibe, verbunden mit einer Wochenendreise, den zweiten Preis erschoss sich Bernd Klafke, der dritte Preis ging an Alfred Adam.