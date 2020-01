Zickenalarm im katholischen Pfarrheim

Zu einem Kurztrip auf eine Beautyfarm laden die Schauspieler der Kolpingtheatergruppe Wiesentheid am Samstag, 4. Januar, um 19 Uhr ein.

"Zickenalarm - auf der der Schönheitsfarm" so lautet der Titel des Dreiakters von Regina Reichert, der in diesem Jahr auf die Bühne gebracht wird. Wer sich da mit wem streitet? Wer sich so alles verschönern lassen will? Ob das gelingt und was alles vielleicht noch so dazwischen kommt?

Das erleben die Besucher ab 19 Uhr im katholischen Pfarrheim. Die weiteren Aufführungen sind 5. und 10. Januar, jeweils um 19 Uhr; Einlass jeweils eine Stunde vorher. Für alle drei Vorstellungen gibt es noch Karten zu 7 Euro im Bestellshop Petra Lerch in der Bahnhofstraße in Wiesentheid sowie zu 8 Euro an der Abendkasse.