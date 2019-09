Zeugen gesucht: Delle im Cabrio

Zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 11 Uhr, wurde ein blaues Ford Focus Cabriolet, das in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen geparkt war, an der Oberseite der Kofferraumklappe beschädigt. Laut Polizei wurde durch Unbekannt eine Delle verursacht. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 1200 Euro. Wie und womit der Täter vorging, konnte die Polizei bisher nicht klären.

