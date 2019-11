Zeuge notiert sich Kennzeichen des Unfallflüchtigen

Ein blauer VW Golf ist am Freitag gegen 15.45 Uhr beim Ausparken in Kitzingen an einem daneben geparkten blauen VW Caddy hängen geblieben und hat diesen beschädigt. Schaden laut Polizei: circa 800 Euro. Der Golf fuhr anschließend weg. Dessen Fahrer hat sich weder beim Geschädigten oder der Polizei gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Golfs und teilte es dem Geschädigten mit. Der Fahrer muss noch ermittelt werden.