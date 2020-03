Kitzingen vor 58 Minuten

Zeuge beobachtet Unfallflüchtige

Am Donnerstagabend ereignete sich auf dem Parkplatz in der Lindenstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Fahrzeugführerin stieß beim Rückwärtsfahren mit ihrem Auto gegen zwei geparkte Motorräder. Diese fielen auf die Fahrbahn, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.