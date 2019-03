Zertifizierung: Wenn Friseure nach den Sternen greifen

Vor knapp drei Jahren eröffnete Daniela Nikola ihren eigenen Friseursalon "Hairdesign by Daniela Nikola" in Volkach und erfüllte sich damit einen langjährigen Traum. Jetzt wurde der Laden von der Agentur Friseurklassifizierung Deutschland mit fünf Sternen ausgezeichnet. Daniela Nikola ist stolz. Ihr Salon ist nun zertifiziert. Man hebe sich einfach von der Masse ab, sagt die Friseurmeisterin; es gebe heute sehr viele Friseursalons und Barbershops. Außerdem könne man jetzt auch nach außen beweisen, dass man zu einem guten Preis qualitative und fair entlohnte Arbeit leiste. In ihrer Branche gebe es immer noch zu geringe Löhne, erklärt sie weiter. "Das ist immer schade, weil der Beruf so viel Kreativität, Verantwortung und Können fordert." Viele vollbrächten "ein kleines Meisterwerk".

Qualität statt Masse

Die 31-Jährige legt ihren Fokus auf Qualität, nicht auf Masse, wie sie betont. So nimmt sie sich für ihre Kunden Zeit und berät sie ausgiebig. Eine Kundin ist Laura Gerhard. Sie kennt Daniela Nikola schon lange. "Für mich ist es erst mal nicht so wichtig, ob der Salon Sterne hat, sondern dass ich zufrieden bin, und das war hier immer der Fall", begründet sie, warum sie in diesen Salon geht. Sie würde ihm auch fünf Sterne geben. Ganz so schnell geht es bei der offiziellen Friseurklassifizierung nicht.

Der Weg zu den Sternen

Für diese Auszeichnung müssen sich die Friseure zunächst online bewerben und einige Unterlagen einschicken. Nikola hat von der Klassifizierung über das Internet erfahren und wurde dann von der Agentur angeschrieben, ob sie sich nicht zertifizieren lassen möchte. Die Agentur sei über ihren Internetauftritt auf sie aufmerksam geworden. Die Saloninhaberin hat sich dann mit ihrem Team abgesprochen; schließlich sei es eine Auszeichnung für den ganzen Salon. Nach der Bewerbung kam es zur Prüfung. Ein spezieller Prüfer nahm im Januar den Salon genau unter die Lupe.

Die Friseurklassifizierung prüft nach einem neutralen Verfahren

Die Friseurklassifizierung ist eine Agentur aus Köln, die 2010 von Heidrun Barbie gegründet wurde. Sie verlangt zwar eine Gebühr von fast 600 Euro, verspricht aber ein neutrales Prüfverfahren. Richtlinie ist dabei ein ausgearbeiteter Kriterienkatalog. Er beinhaltet die Bewertung von Service- und Raumangebot, Bezahlung der Angestellten, Ausbildung und fachlicher Kompetenz sowie Öffnungszeiten und Kommunikation. Besteht ein Salon die Prüfung, bekommt er fünf Sterne. Weniger sind nicht möglich. Barbie erklärt, dass in der Vergangenheit nie weniger als 4,5 Sterne vergeben wurden und sie deshalb das System umgestellt hätten. Grundvoraussetzung für die Teilnahme sind die Erfüllung der Handwerksordnung mit der Meisterpflicht und eine Umsatzsteuerpflicht.

Bisher wenige Sterne-Salons in Unterfranken

Noch sind Sternefriseure allerdings eher selten in Bayern. Rund 75 Salons besitzen diese Klassifizierung. Davon sind fünf in Unterfranken. Neben Nikolas Salon in Volkach gibt es noch jeweils einen in Aschaffenburg, Kleinwallstadt, Haßfurt und Bad Neustadt. Grund dafür ist unter anderem auch die Unbekanntheit des Verfahrens. Daniela Nikola und ihr Team raten dennoch jedem Salon, sich zertifizieren zu lassen.