Zerstochen und zerkratzt

Einen Reifen zerstochen und den Lack zerkratzt haben Unbekannte an einem BMW in Volkach.

Zwischen dem 29. März, 18 Uhr, und dem 3. April, 9.30 Uhr, wurde das Fahrzeug, das am Bach in Volkach in der Nähe des Weinfestgeländes geparkt war, beschädigt. Laut Polizeibericht zerstachen unbekannte Täter den linken vorderen Reifen und zerkratzten die linke Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.