Zeltlagerkinder des Hockey-Clubs begegnen "wilden Tieren"

„Komm mit ins Reich der wilden Tiere“ so lautete das Motto des Zeltlagers des Marktbreiter Hockey Clubs. Denn manch kleine wilden Tiere konnten die teilnehmenden Kinder tatsächlich live auf dem Gelände des Hockeyplatzes erleben: Wespen, Grillen, Grashüpfer, Mäusebussarde, Feldmäuse, Rehe und zahlreiche Eidechsen, die zwischen den Steinen am Rande des Platzes ihr Zuhause fanden. Unter Anleitung entstand dort ein Insektenhotel. Die Kinder erfuhren wie Honigbienen leben. Informationen zu anderen Wildtieren sind immer noch auf einer Infotafel nachzulesen, die neben dem großen Insektenhotel auf dem Gelände an der Struth ihren dauerhaften Platz gefunden hat. Für zu Hause konnten die Teilnehmer Dosenbienen basten, die im Garten als kleine Insektenhotels aufgehängt werden können. Auch sportlich wurden die "Zeltlagerkids" gefordert. Alle beteiligten sich an der Olympiade. Zur Erinnerung an die Zeltlager-Tage an der Struth durfte jedes Kind sein selbst gestaltetes T-Shirt sowie einen selbst gestalteten Photorahmen mit Portrait mit nach Hause nehmen. Bilder zu weiteren Aktionen gibt es im Internet unter www.marktbreiter-hc.de