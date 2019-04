Zeitreise mit Schlaglöchern in der Alten Synagoge

Bayerns bekanntestes Komödianten-Ehepaar geht auf Tour mit ihren schönsten Nummern aus 35 gemeinsamen Bühnenjahren. Am Samstag, 6. April gastieren sie um 20 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen. Für Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger alias „Herbert und Schnipsi“ ist das der perfekte Zeitpunkt, um sich endlich an ein Best-of-Programm zu wagen. Kein leichtes Unterfangen, wollten doch acht Bühnenprogramme auf 120 Minuten komprimiert werden. Die Auswahl wurde getroffen und so ist eine einzigartige Mischung aus grandios gespielten, pointierten Sketchen und intelligent und liebevoll gedichteten Liedern entstanden. Das Best-Of Programm vereint laut Pressemitteilung die großen Klassiker aus den 90er und 2000er Jahren mit Erfolgsnummern aus der Anfangszeit des Duos Anfang der 80er. Eingebettet werden die Lieder und Sketche durch biographische Anekdoten und Geschichten über die Zeit, in der sie entstanden sind und gespielt wurden. Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.