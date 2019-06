Zeichen der Verbindung

1989 war der Ort Ebersbrunn in Sachsen (Gemeinde Lichtentanne, Landkreis Zwickau) anlässlich seines 100-jährigen Feuerwehrfestes auf der Suche nach einer Partnergemeinde mit dem selben Ortsnamen und wurde mit Ebersbrunn im Steigerwald "fündig". D

Im September 1991 wurde von beiden Dörfern die offizielle Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. Seitdem herrscht ein reger Austausch von Besuchen und Gegenbesuchen. Pünktlich zur diesjährigen Kirchweih im Steigerwalddörfchen setzten die Freunde aus Sachsen den Franken ein Denkmal. Am Dorfplatz steht nun ein gut drei Meter hohes Kunstwerk mit Symbolen beider Dörfer. Vier Schnitzer der örtliche Schnitzgruppe aus dem Erzgebirgsbecken hatten in rund hundertfünfzig Stunden Handarbeit, fränkisches Eichenholz in Form gebracht.

Im Bild dritter von links: Gottfried Schaller, ehemaliger Bürgermeister Geiselwind, fünfter v.on links: Tino Obst, Bürgermeister Lichtentanne, rechts neben dem Denkmal die vier Schnitzer aus Sachsen und Geiselwinds stellvertretende Bürgermeisterin Annemarie Mauer.