Zehnthof- Weinstuben sollen reaktiviert werden

Eigentlich stand in der jüngsten Ratssitzung in Nordheim nur ein Bauantrag auf der Tagesordnung. Da ging es um die Neuerrichtung einer Gaube auf der Nordwestseite eines Anwesens in der Kaltenhofstraße 6. Ein Antrag von Henrik und Katja Flößer, der einstimmig im Gremium abgesegnet wurde.

Unter Punkt "Verschiedenes" gab es Informationen, die in den kommenden Wochen und Monaten nicht nur in Nordheim für Diskussionsstoff sorgen werden. So fand laut Bürgermeister Guido Braun vor kurzem ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Divino, Günther Höhn, dem geschäftsführenden Vorstand Wendelin Grass, Landrätin Tamara Bischof sowie dem stellvertretenden Bürgermeister Waldemar Braun statt. Hierbei ging es um die Zukunft der einstigen Traditionsgaststätte "Zehnthof- Weinstuben", die bekannterweise Ende 2017 ihre Pforten schloss und damit für eine doch recht große gastronomische Lücke in der Winzergemeinde sorgt.

Divino wird Kelterhaus an anderer Stelle neu bauen

Zur besseren Kenntnis: Die 1979 gegründete Zehnthof-Weinstuben e.G. hatte das historische Gebäude gekauft, umgebaut und 1980 als "Zehnthof-Weinstuben" eröffnet. Seitdem gehörte die 2014 von der Divino übernommene Traditionsgaststätte zu den Aushängeschildern der Winzergemeinde. Beim Gesprächstermin waren laut Braun auch Investoren, die sowohl am Kauf des Zehnthofgebäudes als auch an der angrenzenden Kelterstation Interesse zeigten. Wie Braun mitteilte, soll die ehemalige Raiffeisenbank, die unmittelbar am Zehnthof angrenzt und die derzeitige Kelterstation mit Nebengebäude abgerissen werden.

Neu entstehen soll in diesem Areal ein Hotel mit zirka 100 Zimmern im Herzen von Nordheim. Das Hotel soll eine Tiefgarage mit sechzig Stellplätzen erhalten. Geplant sind zudem ein u-förmiger Bau mit Innenhof und Tagungsräume. Die Bewirtung einschließlich Frühstück soll laut Braun über die Zehnthof-Küche erfolgen. Falls dies so umgesetzt wird und Verkauf und Umbau in der beschriebenen Weise erfolgen, wird für Divino der Neubau eines Kelterhauses an anderer Stelle notwendig. Nach jetzigem Stand beabsichtigt man den Neubau im Bereich der Raiffeisenstraße, wo der Anschluss an die bestehenden Gebäude gewährleistet ist, so der Bürgermeister.