Zehnte lange Saunanacht im Aqua-Sole

Bereits seit zehn Jahren lädt Aqua-Sole in Kitzingen in regelmäßigen Abständen zur "Langen Saunanacht" ein. An diesem Samstag, 23. Februar, steigt aus diesem Anlass eine große Jubiläumsnacht im Hallenbad. Von 20 bis 4 Uhr können die Besucher unter anderem an Casino-Tischen Platz nehmen, beim Aqua-Floating entspannen, Schnupper-Tauchen oder sich an einem Buffet stärken, heißt es in einer Pressemitteilung. Höhepunkt der Jubiläumsnacht ist ein "stilles Feuerwerk". Weitere Infos und Karten gibt es im Aqua-Sole oder im Internet unter www.aqua-sole.de