Zehn Jahre Grundwasserschutz durch Öko-Landbau

Grundwasserschutz ist in Unterfranken nicht einfach: Es regnet wenig und die dünnen Bodenschichten sind sehr durchlässig. Die Nitratbelastung im Trinkwasser ist deswegen höher als in anderen Regionen, obwohl die Landwirte nicht mehr düngen als ihre Kollegen. Deshalb gibt es die Aktion Grundwasserschutz der Regierung von Unterfranken, die sich mit verschiedenen Projekten für sauberes Trinkwasser einsetzt.

Jubiläum beim Öko-Landbau

Eines davon, die Initiative Grundwasserschutz durch Öko-Landbau, gibt es nun seit zehn Jahren. Beim Praxistag Öko-Landbau, der in diesem Jahr in Martinsheim stattfand, konnten Landwirte aus ganz Unterfranken den Öko-Betrieb von Johannes Scharvogel besichtigen und sich Anregungen für eine Umstellung des eigenen Betriebs holen. Scharvogel baut auf seinen Äckern seit neun Jahren Getreide und Zuckerrüben nach Bioland–Richtlinien an.

Zum Jubiläum der Initiative kamen außerdem der unterfränkische Regierungspräsident Paul Beinhofer sowie Vertreter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) und vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). Regierungspräsident Beinhofer bezeichnete die Landwirte als wichtigste Partner beim Grundwasserschutz, da rund 42 Prozent der Fläche Unterfrankens landwirtschaftlich genutzt werden.

Anzahl der Ökobetriebe steigt

Im Landkreis Kitzingen gibt es laut Wolfgang Pfrang vom AELF Kitzingen 27 Biobetriebe, die rund 700 Hektar bewirtschaften. Die Tendenz ist hier genauso wie in ganz Unterfranken steigend. „Im gesamten Regierungsbezirk hat sich die Anzahl der Ökobetriebe von 330 auf 900 fast verdreifacht“, sagte Bernhard Schwab vom AELF Würzburg. Der Anteil von Bioprodukten am gesamten Lebensmittelmarkt in Deutschland beträgt bisher jedoch nur 5,5 Prozent - hier gibt es also noch viel Potenzial, so Schwab.

Öko-Landbau schont Grundwasser

Dass die Initiative Grundwasserschutz Erfolge zeigt, belegte Christian Guschker von der Regierung von Unterfranken: „Nach der Ernte im Herbst ist der Stickstoffgehalt auf ökologisch bewirtschafteten Flächen um 30 bis 40 Prozent niedriger als auf konventionellen.“ Damit könne auch weniger Stickstoff ausgewaschen werden, der sich dann im Trinkwasser als Nitrat zeige, so Bertram Eidel.

Da der Anteil der Ökobauern insgesamt jedoch immer noch gering ist, ist das nur eine Maßnahme der Aktion Grundwasserschutz im Kampf für besseres Trinkwasser. Eine weitere Initiative ist das „Wasserschutzbrot“ , das mit grundwasserschonend angebautem Getreide gebacken wird.