Wiesentheid vor 1 Stunde

Zaunpfosten beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am 13. Juli, morgens zwischen 8 und 10 Uhr, in der Köglergasse in Wiesentheid, zwei Zaunpfosten an einem Gartengrundstück. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 150 Euro.