Großlangheim vor 1 Stunde

Zaun angefahren und geflüchtet

In der Zeit von Donnerstag, 15.30 Uhr, bis Freitag, 13.20 Uhr, wurde Am Viehtrieb in Großlangheim ein hölzerner Gartenzaun von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht rund 400 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich zu melden.