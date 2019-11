Volkach vor 16 Minuten

Zaun angefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist in Gaibach in der Dürrgasse mit seinem Fahrzeug gegen einen Metallzaun gefahren und hat diesen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Passiert ist das Ganze in der Zeit von Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.