Zaubern lernen mit Diplom

Einen Workshop mit dem Zauberpädagogen Fred Bossie aus der Ulmer Zauberschule bietet die Volkshochschule Volkach im Rahmen der „jungen vhs“ am Samstag, 8. März, von 10 bis 15 Uhr an. Anhand von einfachen Alltagsgegenständen bringt Fred Bossie den Jungen und Mädchen ab acht Jahren verblüffende Tricks bei, heißt es in einer Pressemitteilung. Um 14.30 Uhr laden die Zauberlehrlinge dann zu einer Show ein, bei der sie ihre gelernten Tricks dem Publikum präsentieren werden. Die Kosten für den Workshop, der im Schelfenhaus stattfindet, betragen 40 Euro; Zaubermaterial und weitere Utensilien inklusive Broschüre werden gestellt. Weitere Infos, Tel.: (09381) 40128.