Jedes Jahr im Januar erscheint der Veranstaltungskalender „Zauber der Vielfalt“ mit einem Überblick über zahlreiche Veranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten im Kitzinger Land. Das Dachmarketing Kitzinger Land bittet Veranstalter und Interessierte, sich möglichst schnell mit ihrer Gemeinde oder Tourist-Information in Verbindung zu setzen, um eine rechtzeitige Termineingabe zu gewährleisten, heißt es in einer Mitteilung.

In der Broschüre sind Termine und Daten der einzelnen Orte im Landkreis zu finden. Die Termine werden eigenständig von den Gemeinden in eine Datenbank des Landratsamts eingepflegt. Für die Neuauflage 2019 können die Veranstaltungen der verschiedenen Vereine, Gastronomen und Institutionen bis spätestens Mitte Oktober bei den Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Tourist-Informationen gemeldet werden. Aufgrund der Fülle an Veranstaltungen liegt es im Ermessen des Herausgebers, welche Termine in die Printversion aufgenommen werden. Alle Veranstaltungen sind auch im Internet unter www.kitzinger-land.de abrufbar.