Zahnexperten

Zahnarzt Dr. Georg Lilly unterstützt als „Schulzahnarzt“ seit vielen Jahren die Albert-Schweitzer-Grundschule in Albertshofen in ihrem Bestreben, die Schüler über die Wichtigkeit der Zahnhygiene zu informieren. Kindgerecht wurden bei seinem Besuch die Kinder der ersten Klasse über alle Themen rund um Zahngesundheit informiert und schnell wurde allen klar: für gesunde Zähne muss man etwas tun, teilt die Schule mit. Die Unterscheidung von Lebensmitteln, die für Zähne unschädlich sind, oder bei denen ein zeitnahes Putzen erforderlich ist, erfolgte anhand mitgebrachter Lebensmittel. So sortierten die Kinder zum Beispiel Gurken, Wurst und Käse auf die eine, Limo, Schokoaufstrich und Gummibärchen auf die andere Seite.