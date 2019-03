Zafira beschädigt und davongefahren

In der August-Gauer-Straße in Kitzingen ereignete sich am Dienstag zwischen 12.35 und 12.45 Uhr auf dem Globus-Parkplatz ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Opel-Zafira. An diesem wurde die vordere Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, vermutlich einem Caddy, unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (093231) 1410.