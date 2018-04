KITZINGEN vor 2 Stunden

Wurden zwei Mädchen sexuell belästigt?

Am Montag, kurz nach 18 Uhr, beobachteten zwei Verkehrsteilnehmer in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen einen Mann, der auf Höhe der Norma / Reifen Müller vor zwei vorbeilaufenden Mädchen seine Hose und Unterhose ein Stück herunterzog und sein Geschlechtsteil entblößte.