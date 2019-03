Wunn 2: Baugrundstücke werden verlost

Wer im neuen Baugebiet Wunn 2 in Mainstockheim bauen möchte, der muss erst einmal viel Geld auf den Tisch legen: Bis zu 220 Euro soll, je nach Lage, der Quadratmeter Bauland dort kosten. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend, in der es auch um die Verkaufsregeln ging.

Schon eine Woche zuvor hatten sich die Räte in vier Stunden nichtöffentlicher Sitzung mit der Vermarktung von Wunn 2 beschäftigt. In einer ersten Bewerberliste hatten sich über 100 Interessenten eingetragen, von denen sich, so Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs, rund 15 zwischenzeitlich verabschiedet hatten. Insgesamt stehen in diesem ersten Bauabschnitt 28 Bauplätze zur Verfügung, die zur Hälfte an Einheimische vergeben werden sollen.

Familien mit Kindern bekommen zwei Lose

Die vier günstigsten Grundstücke liegen im Westen in Richtung Bahn und werden 140 Euro pro Quadratmeter kosten. Entlang der Straße An der Wunn folgen dann zehn Bauplätze, die 20 Euro pro Quadratmeter teurer sind. 180 Euro pro Quadratmeter kosten Bauplätze, die hinter der Hangkante liegen und die vier "Sahnestücke" mit "Meeblick" und kaum verbaubarer Aussicht liegen dann bei 220 Euro. In wieweit die Gemeinde dabei die reinen Kauf-, Planungs- und Erschließungskosten auf die Käufer umlegt, oder ob noch ein Gewinn für die Gemeindekasse erwirtschaftet wird, blieb am Donnerstag offen.

Anfang April werden die Interessenten per Mail über den Beginn des Bewerbungsverfahrens für die Grundstücke informiert. Dazu gibt es ein umfangreiches Schreiben mit den Bewerbungs- und Verkaufsbedingungen. Bewerber erhalten grundsätzlich ein Los, Familien mit Kindern ein zweites. Damit können sie sich für insgesamt vier Wunschgrundstücke anmelden.

Innerhalb von drei Jahren muss der Bau begonnen werden

Wer Losglück hat, der muss innerhalb von drei Jahren nach notarieller Beurkundung mit dem Bau beginnen und ein Jahr später einziehen, ansonsten fällt das Gelände zum Einkaufspreis an die Gemeinde zurück. Bis zum Baubeginn muss der Grund mit niedrig wachsenden Pflanzen begrünt sein, um bei Starkregen Anschwemmungen zu vermeiden. Auf Anregung von Barbara Petter sollten dies vor allem insektenfreundliche Pflanzen wie Phacelia oder Kleesorten sein.

Die Bewerbungsunterlagen werden ab dem 2. April an bisherige Interessenten versandt, neue Bewerber können sich natürlich ebenfalls beteiligen. Die Bewerbungsfrist endet am 5. Mai, die Vergabe soll dann am 9. Mai in öffentlicher Gemeinderatssitzung erfolgen.