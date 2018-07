Ideale Bedingungen herrschten beim 38. Dreifrankensingen, das am Samstagabend im Casteller Schlosspark stattfand. Ein warmer Sommerabend, Lieder mit einer großen Bandbreite und ein dankbares Publikum machten den Abend zu einem Erlebnis. „Chorgesang ist unser Leben, Gesang ist wie auf Wolken schweben, grenzenlos und himmelweit“, hatte der gastgebende Chor unter der Leitung von Eva Maria Rappelt zum Auftakt gesungen und damit den Nagel auf den Kopf getroffen.

All das fasste Stefan Rappelt, Vorsitzender des Casteller Männergesangvereins, mit den Worten „eine wunderbare Atmosphäre“ zusammen. Er freute sich über den voll besetzen Schlosspark, die Teilnahme von sieben Chören und die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, unter ihnen Landtags-Abgeordneter Otto Hünnerkopf.

Ferdinand Fürst zu Castell-Castell begrüßte als Hausherr besonders herzlich Fritz Dürr, den Gründervater des Dreifrankensingens und hob hervor, wie wichtig neue Leute und neue Lieder für einen Chor seien, „wie auch ein Schlosspark immer wieder auf Vordermann gebracht werden muss, weshalb wir viel Einsatz für den Erhalt des Parks bringen“.

Bürgermeister Jochen Kramer erinnerte an 200 Jahre bayrische Verfassung und die damit verbundene demokratische Freiheit: „Auch Singen hat mit geistiger Freiheit zu tun, wie sie in den Chorgemeinschaften gelebt wird und ein solcher Abend lässt nicht nur den Alltag vergessen, sondern bringt auch Glücksgefühle“.

Was die Sänger alles drauf haben, zeigte sich bei den verschiedenen Vorträgen der Chöre, die auch nicht mit Lobliedern auf die Heimat und den Wein sparten. „In Franken is' schö'“, verkündete der Singkreis Geiselwind (Leitung Reinhold Eyselein) und besang die Besonderheiten der Johannisnacht. „Wie herrlich ist?s im Wald“, ein Loblied auf den Lindenbaum und weitere heimatliche Weisen ließ der gemischte Chor aus Schlüsselfeld (Rosi Emrich) hören.

Die Burghaslacher Chorgemeinschaft (Liselotte Schlierf) empfahl sich mit ihren Liedern als Gastgeber für das Dreifrankensingen 2019. Sie erhielt für das Volkslied „Ein Jäger längs dem Weiher ging“, das von der Angst eines Jägers vor einem Ungetier in Form eines Hasen kündet, starken Applaus. Das Lied in Form eines kleinen Musicals mit wechselnden Melodien und dem Auftritt des Hasen am Schluss war beste Werbung für den Chorgesang.

Der Männerchorklassiker „Aus der Traube in die Tonne“ durfte nicht fehlen, gesungen vom Rüdenhäuser Männerchor (Edgar Sauer). Der Chor forderte zudem zum „fröhlichen Singen“ auf und erzählte in Liedform die Geschichte von den zwölf Räubern. Den Hit „Die Rose“ und „Ihr von morgen“ nach dem Song von Udo Jürgens ließ der Scheinfelder Männerchor (Reiner Bayer) hören. Die schönen Sommerabende und den „Sonnenschein und goldnen Wein“ besang der Männerchor aus Prichsenstadt (Hermann Schlossnagel) und den Schlusspunkt setzte der Casteller Männerchor mit den „Glocken von Isola Bella“, bevor dann Chöre und Publikum „Kein schöner Land“ anstimmten.