Würdigung für Menschen, die sich engagieren

Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert sah den Neujahrsempfang der Gemeinde im Hüttenheimer Sportheim als gute Möglichkeit an, die vielen ehrenamtlich engagierten Bürger zu würdigen. Heuer stand der Empfang unter der Prämisse Kultur und deswegen freute sich die Bürgermeisterin über die Sänger und Musiker aus den Vereinen aller Ortsteile. "Auch Vertreter der Feuerwehren und der Sportvereine zähle ich zu den Kulturträgern, da sie mit ihren Veranstaltungen das kulturelle Leben bereichern", sagte die Bürgermeisterin.

Ebenfalls zur Kultur in den Dörfern würden der Willanzheimer Frauenbund, der Förderverein Marktschänke in Markt Herrnsheim, die VdK-Ortsverbände, die öffentliche Bücherei in Willanzheim sowie die örtlichen Gliederungen des Bauernverbands beitragen. "Für mich sind nicht nur historische Gebäude Kultur, sondern besonders die Menschen, die darin wirken und Traditionen pflegen", fand Ingrid Reifenscheid-Eckert.

Joubert: Kultur ist das unsichtbare Band, das die Dinge zusammenhält

Sie lobte einzelne Bürgerinnen, Familien und den Förderkreis Herrnsheimer Markt für die Pflege von Grünflächen und zitierte den französischen Moralisten Joseph Joubert, der gesagt hat: "Kultur ist nichts Sichtbares, sondern das unsichtbare Band, das die Dinge zusammenhält". Neben den Geistlichen Adam Was und Pater Wilson begrüßte die Bürgermeisterin besonders den mit dem Frankenwürfel ausgezeichneten Karl-Heinz Wolbert und einige Neubürger.

Traditionell ehrt die Gemeinde beim Neujahrsempfang auch herausragende Leistungen in Schule und Beruf. So lobte die Bürgermeisterin Christopher Fox für seine Traumnote 1,0 an der Klara-Oppenheimer-Schule und Anna-Lena Willfahrt, die die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin mit 1,0 abschloss.

Raphael Neumeier ist ein guter Nachwuchsautor, der beim Landkreiswettbewerb in der Jugend den zweiten Platz belegte. Er durfte sich ebenso über ein Buchgeschenk freuen wie Paula Kasper, die auf bayerischer Ebene den dritten, auf süddeutscher Ebene den zweiten und auf nationaler Ebene den fünften Platz bei den Judo-Jugendlichen erkämpft hatte.