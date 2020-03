Schernau vor 1 Stunde

Wort zur Woche: Kreativtest für die Nächstenliebe

„Erst musste ich mich dran gewöhnen, dann ging´s“, sagte ein Passant auf die Frage, wie er mit den Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise klarkommt. An vieles haben wir uns gewöhnt, so dass wir es nie hinterfragten. Jetzt sehen wir bisherige Lebensgewohnheiten plötzlich aus einem anderen Blick. Wir müssen uns umgewöhnen. Sowohl im Privaten bei Kinderbeschulung und Home-Office, als auch in der Arbeitswelt und im weltweiten Handel.