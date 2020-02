World-Press-Photos in Kitzingen: Mauern wie im Kalten Krieg

4738 Fotografen aus 129 Ländern bewarben sich um die Auszeichnung als bestes Pressebild der Welt. Aus den 78 801 Einsendungen wurde von einer Fachjury das World-Press-Photo 2019 gekürt. Das Ergebnis ist vom 17. Februar bis 22. März 2020 in der Rathaushalle Kitzingen zu sehen. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, Eintritt frei.

Volkmar Röhrig: Das Foto ist symbolisch. Einerseits leben wir mitten in praktizierter Globalisierung. Andererseits werden Grenzen und Mauern gezogen wie im Kalten Krieg, in diesem Fall für Menschen. Kinder, Mütter und Familien werden getrennt und interniert.

Röhrig: Eine Fotoserie über Frauen und Fußball in Teheran. Einerseits gilt Fußball im Iran als Nationalsport, andererseits ist Frauen der Zutritt zu den Stadien verboten. Ausnahme sind – auf Druck der Fifa – wenige internationale Spiele, wo es separate Plätze für Frauen gibt. Oft verkleiden sie sich deshalb als Männer, um zuschauen zu können.

Röhrig: Direkt aus Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt.

Röhrig: World Press in Kitzingen ist eine offene Tür, eine Einladung in die Welt. Wer diese Ausstellung besucht, sie auf sich wirken lässt, wird viel über den Zustand dieser Welt erfahren. Die Ausstellung wird zeitgleich in verschiedenen Metropolen weltweit präsentiert. Und davor stehen Menschen, die andere Sprachen sprechen, andere Erfahrungen haben, aber vielleicht ähnliche Empfindungen wie die Besucher der Ausstellung in Kitzingen. Das vereint.

Röhrig: Ein anderer Ausstellungsort wurde mit seiner Renovierung nicht fertig; da haben wir zugegriffen und verlängert.

Röhrig: Wir haben viele thematische Abendveranstaltungen inklusive Führungen und Informationen.

Röhrig: Nutzt diese Chance, eure Sicht zu erweitern!

Röhrig: Auf die Neugier und das Interesse der Kitzinger und Gäste!