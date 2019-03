World Press Photo: Zwei "Fans" machen die 250 000 voll

Die World-Press-Erfolgsgeschichte in Kitzingen ist jetzt fest mit einer Zahl verbunden: 250 000. So viele Besucher kamen innerhalb der 13 Ausstellungen seit dem Jahr 2007 in Kitzingen inzwischen zusammen. Wobei die 250 000 gleich doppelt erschien: Theresa Amtmann und Marco Kunkel schritten vergangenen Samstag gemeinsam durch die Tür der Rathaushalle. Mit den beiden Würzburgern traf es die Richtigen: Sie sind langjährige Besucher der Bilderschau und bezeichnen sich selber als „Fans“.

Blumen, Wein und ein Hotelgutschein

Ralph Hartner, Hauptamtsleiter der Stadt Kitzingen, stand mit einem Blumenstrauß und weiteren Überraschungen bereit: Es gab neben einem Weinpräsent auch einen Hotelgutschein für eine Übernachtung in Kitzingen – wahlweise einlösbar, beispielsweise anlässlich der nächsten World-Press-Ausstellung im Jahr 2020.

Wie Organisator Volkmar Röhrig betonte, konnte in Bayern bisher noch nie bei einer World-Press-Ausstellung ein 250 000. Besucher begrüßt werden, also weder in München, Nürnberg oder Regensburg. Damit habe sich Kitzingen landesweit ein weiteres Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Der Mainstockheimer wies zudem darauf hin, dass die Ausstellung diesmal nicht verlängert werden wird: Wie geplant ist Samstag, 9. März, der letzte Ausstellungstag. Punkt 19 Uhr wird die Tür der Rathaushalle geschlossen, danach beginnen sofort die Abbauarbeiten. Schon am nächsten Tag werden die Bilder im 500 Kilometer entfernten Cottbus bereits wieder aufgebaut.

Kein neuer Rekord

Der vor zwei Jahren aufgestellte Besucherrekord von 26 000 wird dieses Jahr allerdings nicht erreicht werden, weil die Ausstellung diesmal drei Tage kürzer ist. Dennoch werde man am Ende bei rund 25 000 landen, schätzt Röhrig. Und noch eine Zahl hält er parat: Kamen früher im Schnitt 500 Besucher am Tag, sind es in diesem Jahr durchschnittlich 700 Besucher an einem Werktag. An den Wochenenden sind die Zahlen dann vierstellig. So wie am vergangenen Wochenende, als die große Schar der Interessierten dafür sorgte, dass aktuell die diesjährige Zahl auf 21 500 sprang.

Öffnungszeiten: Die besten Pressebilder der Welt werden täglich bis Samstag, 9. März, von 10 bis 19 Uhr gezeigt. Der Eintritt ist frei. Zu sehen sind 180 großformatige Sieger-Bilder, ausgewählt aus über 73 000 Einsendungen von 4500 Fotografen.