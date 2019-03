World Press Photo: Persönliche Lieblingsfotos

Charlotte Mader (21) aus Würzburg zeigt uns ihr Lieblingsfoto in der World Press Photo Ausstellung in Kitzingen.

Charlottes Foto ist Teil einer Fotoserie, die den 1. Preis in der Kategorie "Aktuelle Themen" gewonnen hat. Die Fotografin Heba Khamis fing vom 6. November bis 7. Dezember 2017 verschiedene Szenen des sogenannten Brustbügelnsein. Auf dem Foto, das Charlotte am meisten bewegte, sieht man wie die zwölfjährige Kamini Tontes ihre Brüste bedeckt, nachdem ihre Mutter sie gebügelt hat. Dies ist in Kamerun eine junge Tradition, bei der die Brüste junger Mädchen unter Druck mit erhitzten Gegenständen gerieben oder gedrückt werden. Dadurch soll das Brustwachstum gehemmt oder unterdrückt werden. Man möchte die Mädchen so vor Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffen schützen.

So begründet Charlotte Mader ihre Auswahl: "Also Lieblingsbild trifft es nicht ganz, aber das ist auf jeden Fall die Geschichte, die mich am meisten beeindruckt hat. Weil das ja so eine neue Tradition ist, dass dieses Brustbügeln stattfindet, um die Mädchen vor Vergewaltigung zu schützen. Das ist ja eigentlich eine ganz falsche Methode, dass man jetzt die Mädchen irgendwie entsexualisiert." Traditionen seien meistens alt, findet die Würzburgerin. Dass jetzt sowas entsteht, um Mädchen zu schützen, das wusste sie und habe sie beeindruckt – "negativ", wie sie hinzufügt.

Vom 11. Februar bis 9. März findet die World Press Photo Ausstellung wieder in der Kitzinger Rathaushalle statt. Wir haben die Besucher nach ihrem Lieblingsfoto gefragt und warum sie gerade dieses Foto fasziniert. Zum Abschluss der Ausstellung war dies nun auch das letzte Bild der Serie.