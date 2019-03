World Press Photo: Persönliche Lieblingsfotos

Martina Gutschick-Hellinger (53) aus Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) zeigt uns ihr Lieblingsbild in der World Press Photo. Das Foto zeigt Mary Lengees, die gerade den Elefanten Syian streichelt. Die Szene wurde im Retiti Elephant Sanctuary, einem Schutzzentrum für Elefanten im Norden Kenias aufgenommen. Das Bild gehört zu einer Fotoserie, die den 1. Preis in der Kategorie "Natur" bekam. Ami Vitale nahm die Serie zwischen dem 29. September 2016 und dem 23. Febraur 2017 auf. Alle Fotos bilden die Arbeit in dem gemeinschaftseigenen Elefanten-Schutzzentrum des Retiti Stammes ab. Mary Lengees gehört zu den ersten Pflegern vor Ort, Syian gilt als ihr erster Pflegefall. So erklärt Martina ihre Auswahl: "Das ist mein Lieblingsbild, weil ich es ganz wichtig finde, Tiere auf unserer Erde zu schützen und weil das so eindeutig ist, dass jemand mit Liebe seinen Beruf ausführt. Ich denke sie ist Wildhüterin, ich bin Tierpflegerin und da hat man eine gewisse Verbindung. Mir gefallen diese schönen, prächtigen, farbigen Bilder immer besser. Auf die grausamen komme ich nicht so ganz klar, obwohl sie auch wichtig sind. Das muss man auch zeigen. Aber das hier gibt mir Hoffnung. Bei anderen Bildern fällt es mir schwerer die Hoffnung zu sehen, die man hat, wenn man etwas tut, wenn man spendet oder Leute unterstützt, die da vor Ort sind." Vom 11. Februar bis 9. März findet die World Press Photo Ausstellung wieder in der Kitzinger Rathaushalle statt. Wir haben die Besucher nach ihrem Lieblingsfoto gefragt und warum sie gerade dieses Foto fasziniert.