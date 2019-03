World Press Photo: Persönliche Lieblingsfotos

Philipp Michalowicz (19) aus Königsberg (Lkr. Haßberge) zeigt uns sein Lieblingsfoto in der World Press Photo.

Das Foto von Thomas P. Petschak gewann den 2. Preis der Einzelfotos in der Kategorie "Umwelt". Der Fotograf nahm es am 1. Mai 2017 auf der Marion-Insel im südafrikanischen Arktisgebiet auf. Es zeigt einen Graukopfalbatros, der von Mäusen einer invasiven Art verletzt wurde. Diese Mäuse wurden im 19. Jahrhundert von Seehunden eingeschleppt und sind abnormal groß. Wegen einer wachsenden Population und schrumpfenden Nahrungsquellen greifen sie Albatrose und Sturmvögel an.

Das sagt Philipp Michalowicz zu dem Foto: "Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es so große Mäuse oder Ratten gibt, die Kleintiere oder so große Vögel einfach angreifen. Das fand ich heftig, dass wusste ich davor nicht. Das ist krass auf jeden Fall." Es fasziniere ihn, meint er, aber nicht im Positiven. "Das ist fast beängstigend, was es so alles gibt."

Vom 11. Februar bis 9. März findet die World Press Photo Ausstellung wieder in der Kitzinger Rathaushalle statt. Wir haben die Besucher nach ihrem Lieblingsfoto gefragt und warum sie gerade dieses Foto fasziniert.