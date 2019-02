World Press Photo: Persönliche Lieblingsfotos

Theo Prokopf (65) aus Bergtheim (Lkr. Würzburg) zeigt uns sein Lieblingsfoto in der Ausstellung.

Er hat sich aus der Fotoserie vor ihm das Foto oben links ausgesucht. Hier ist zu sehen, wie auf der Olusoson-Deponie in Lagos, Nigeria, gerade ein Müllwagen ankommt. Viele Leute stehen davor an, einige sind auf der Deponie und wühlen im Müll. Das Foto von Kadir von Lohuizen aus den Niederlande gehört zu einer Fotoserie, die den 1. Preis in der Kategorie "Umwelt" gewann. Die Bilder wurden zwischen dem 18. Februar 2016 und dem 9. Juli 2017 aufgenommen und zeigen den Umgang mit der Abfallentsorgung auf der ganzen Welt.

Theo Prokopf über das Foto: "Es ist nicht mein Liebling, aber es hat mich am meisten bewegt. Weil es mich einfach erschüttert hat, dass Menschen anstehen für Müll. Bei uns steht man an für Konzertkarten oder sonstige rare Güter. Und die balgen sich da um den Müll, der da abgefallen ist."

Vom 11. Februar bis 9. März findet die World Press Photo Ausstellung wieder in der Kitzinger Rathaushalle statt. Wir haben die Besucher nach ihrem Lieblingsbild gefragt und warum sie gerade dieses Foto fasziniert.