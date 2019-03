World Press Photo Ausstellung endet mit Besucherrekord

"Das war die erfolgreichste Ausstellung aller Zeiten." Organisator Volkmar Röhrig freut sich über die Bilanz der 28 Tage World Press Photo Ausstellung in Kitzingen. Die Besucherzahl knackte nicht nur die Marke von 250 000 , sondern erreichte einen neuen Rekord: Bis Samstag betrachteten 28 970 Besucher die in der Rathaushalle ausgestellten Bilder – so viele wie noch nie zuvor in Kitzingen, obwohl die Ausstellung drei Tage kürzer war als im Vorjahr. Den bisherigen Rekord hielt das Jahr 2017 mit 26 300 Besuchern.

Röhrig begründet den Erfolg mit dem "gewachsenen Bewusstsein von Qualität und Einmaligkeit dieser Ausstellung". Die Nachricht verbreite sich immer weiter, "wie ein Stein, der ins Wasser fällt und weite Kreise zieht". Inzwischen kennen die Menschen die Ausstellung und sähen sie nicht mehr als irgendeine Ausstellung, sondern als Pflichtprogramm. Manche nähmen weite Wege auf sich, berichtet der Organisator.

259 720 Menschen haben die Ausstellung in Kitzingen in bislang 13 Jahren besucht. Im Frühjahr 2020 macht die World Press Photo wieder in Kitzingen Station, der weltweit kleinsten Stadt, in der die Ausstellung zu sehen ist.