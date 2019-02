World Press Photo: Auf dem Weg zum 250 000. Besucher

Die World-Press-Ausstellung in Kitzingen hat auch im 13. Jahr nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt und kann sich buchstäblich weiter sehen lassen: In den ersten zehn Tagen kamen gut 8000 Besucher in die Rathaushalle, um die besten Pressebilder der Welt anzuschauen. Die Bilderschau ist noch bis Samstag, 9. März, täglich von 10 bis 19 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Zu sehen sind 180 großformatige Sieger-Bilder – ausgewählt aus über 73 000 Einsendungen von 4500 Fotografen. Die jährlich preisgekrönten Fotos werden in einer Wanderausstellung in mehr als 80 Städten in 45 Ländern gezeigt. In Kitzingen wird in diesem Jahr der 250 000. Besucher seit dem Start im Jahr im Jahr 2007 erwartet. Laut Ausstellungsorganisator Volkmar Röhrig aus Mainstockheim werde man die Viertelmillion um den Aschermittwoch herum vollmachen können.