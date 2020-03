World-Press-Ausstellung in Kitzingen endet vorzeitig

Auch die World-Press-Ausstellung in Kitzingen wird ein Opfer des Corona-Virus: Die Bilderschau wurde am Montag geschlossen. Ursprünglich hätte die Bilderschau noch bis zum kommenden Sonntag laufen sollen. Bis Sonntagabend lag die Besucherzahl nach Angaben der Stadt bei rund 18 300. Von dem vorzeitigen Ende unberührt bleibt laut Organisator Volkmar Röhrig der Publikums-Fotowettbewerb, der läuft wie geplant bis zum Einsendeschluss am 24. März weiter.