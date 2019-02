World-Press: 6000 Besucher nach einer Woche

Die erste Woche World Press in Kitzingen konnte sich buchstäblich sehen lassen: Von Montag bis Montag kamen 6000 Besucher in die Rathaushalle. Bis Dienstagabend waren es dann schon 6500, die die besten Pressebilder der Welt sehen wollten.

Die Bilderschau, die zum 13. Mal Station in Kitzingen macht, ist noch bis Samstag, 9. März, täglich von 10 bis 19 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Zu sehen sind 180 großformatigen Sieger-Bilder – ausgewählt aus über 73 000 Einsendungen von 4500 Fotografen.

Fotowettbewerb in Kitzingen

Die jährlich preisgekrönten Fotos werden in einer Wanderausstellung in mehr als 80 Städten in 45 Ländern gezeigt – und nach Angaben des Veranstalters von über einer Million Besuchern gesehen. Zu der Ausstellung in Kitzingen wurde auch wieder ein Fotowettbewerb gestartet, der diesmal unter der Überschrift „Meine Umwelt – meine Welt“ läuft. Zu gewinnen gibt es eine Reise nach Amsterdam. Ein Faltblatt mit den Bedingungen liegt in der Ausstellung aus.