Kitzingen vor 1 Stunde

Workshops zum Thema "Engagment stärken. Haltung zeigen"

Das WirKT Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagment in Kitzingen veranstaltet gemeinsam mit dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engamgent Bayern (LBE) die Workshopreihe „Engagement stärken. Haltung zeigen.“ Man kann an allen Workshops oder auch nur an einzelnen teilnehmen, wie es in der Ankündigung heißt.