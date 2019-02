Workshops mit Harfen, Flöten und Gitarren

Im Rahmen der Harfentage in Marktsteft bietet der Verein Kultur Marktbreit für alle Hobby-Musiker, Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene, die Lust haben, mit Gleichgesinnten zu musizieren, Workshops an. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Harfen und alle akustischen Instrumente sind willkommen. Gespielt werden laut Mitteilung bekannte Melodien und verschiedene Begleitmuster, die dem jeweiligen Können der Teilnehmer angepasst sind. So ist es möglich, dass Anfänger gemeinsam mit fortgeschrittenen Musikern spielen.

Der Workshop am Sonntag, 10. März, von 14.30 bis 18 Uhr steht unter dem Motto „Frühlingslieder" (Anmeldung bis 1. März). Am Sonntag, 26. Mai, dreht sich alles um das Thema „Volkslieder" (Anmeldung bis 15. Mai). Beide Kurse, die je nach Teilnehmerzahl entweder in der Harfenschule oder im Künstlerhaus Marktbreit stattfinden, beginnnen um 14.30 und dauern bis 18 Uhr. Weitere Infos und Anmeldung bei Julia Rosenberger unter Tel.: (09332) 500119 oder per E-Mail an julia.h.rosenberger@gmail.com