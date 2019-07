Woodstock-Feeling im malerischen Franken

Das zweite Kitzingen-kanns-Festival des Stadtmarketingvereins auf dem Kitzinger Bleichwasen. Bei abends noch über 30 Grad Celsius war die Woodstock-Remember-Party nicht zu vergleichen mit der legendären Schlammschlacht aus dem Jahr 1969. Es standen auch nicht "The Who" oder Jimi Hendrix auf der Bühne und es rockten auch nicht 32 Bands wie vor 50 Jahren vor 400 000 Festivalbesuchern ab. Ein ganzes Stück kleiner, überschaubarer und weniger wild entpuppte sich die Open-Air-Veranstaltung Woodstock-Remember-Party in Kitzingen.

"Das Wetter meint es gut mit uns und die Stimmung ist prächtig", resümierte Stadtmarketingvereins-Vorsitzender Frank Gimperlein. Den Anfang der drei Bands machten der Wahl-Unterfranke und gebürtige Niederländer Paul Purkert mit seiner Band Crazy Five. Sie hatten keinen einfachen Job, war es mit 17 Uhr doch etwas früh am Abend und das Festival-Gelände noch nicht so gut gefüllt wie später. Purkert und seine Band ließen Hits von Santana, Deep Purple oder den Beatles erklingen und versetzten die Gäste in ihre Jugend zurück.

Die Altersstruktur des Publikums bewegte sich hauptsächlich zwischen 50 und 70 Jahren. Walter Vierrether sah das Kitzingen-kanns-Festival als Fortsetzung der Wild-Times-Partys der Jahre 2012 bis 2015. Den mittleren Bühnen-Part bestritt "The fabolous Robert Cotton Band" mit handgemachten Blues, der an die gute alte Zeit erinnerte. In der Umbau-Pause auf der Bühne präsentierte Walter Vierether seinen Special-Guest Alexander Herzog, bekannt als einer der zwölf Tenöre. Vierrethers alter Kumpel und Hotelbesitzer Peter Lehnardt aus Hohenfeld hatte den Kontakt zu Herzog geknüpft. "Als Nürnberger muss ich sagen, Kitzingen ist malerisches Franken", sagte der Tenor und gab sich begeistert von der Schokoladenseite Kitzingens diesseits und jenseits des Mains. Alexander Herzog hatte die Fans sofort für sich gewonnen als er "Imagine", den Welthit von John Lennon zum Besten gab. Auch beim einfachen Refrain von Leonard Cohens "Halleluja" ging das Publikum mit. Der Tenor mit dem großen roten Schal sang in der lauen Sommernacht noch "O sole mio" als Zugabe und konnte sich gut vorstellen, zu anderer Gelegenheit eine Tenöre-Konzert in der Großen Kreisstadt zu geben.

Bürgermeister Klaus Heisel genoss das Festival mit seiner Gattin im Campingstuhl, ein paar Meter weiter stieß Oberbürgermeister-Gattin Lisa Müller mit einer Freundin an. Auch Stadtrat und Musiker Wolfgang Popp ließ sich das Kitzingen-kanns-Festival nicht entgehen. Der eine oder andere rauchte auch ungeniert einen Joint und hob innerlich mit der Musik ab. Mit fortscheitender Uhrzeit tanzten immer mehr Partygänger vor der Bühne und besonders die Damen bewegten sich im Rhythmus der Songs, die Linda Schmelzer und ihre Omni-Blues Band zum Besten gaben. Für die Eisingerin war Woodstock der Ursprung der Rockmusik und sie geht in ihrem Hobby auf, wenn sie wie in Kitzingen singt und die Zuhörer in ihren Bann zieht. Mit Hits von Janis Joplin oder CCR verzauberte Linda Schmelzer das Publikum und transferierte den "Spirit of Woodstock" nach Kitzingen.

Die Remember-Party ging ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne. Auch viele Zaungäste genossen auf der der Alten Mainbrücke stehend das Festival-Feeling und auch zu den Besuchern des Stadtschoppens schwappten die Rock- und Blues-Klänge hinüber.